Orietta Berti | chi è | età | figli | marito | covid | canzoni

Leggi su puglia24news

(Di sabato 15 maggio 2021)è una cantante, attrice e personaggio televisivo tra i più amati dal grande pubblico. L’artista questa sera, sabato 15 maggio, sarà protagonista del pre prima serata di Rai Uno in quanto giocherà a I Soliti Ignoti – Il Ritorno condotto da Amadeus. L’eventuale vincita sarà devoluta in beneficenza alla Fondazione italiana per l’autismo. Scopriamo qualcosa in più su di lei.: chi è, pseudonimo diGalim, nasce a Cavriago, in provincia di Reggio Emilia, il 1 giugno 1943. La donna ha quasi 78 anni ed è del segno zodiacale del Gemelli. La sua carriera nel mondo della musica inizia da giovanissima perché spinta dal padre,, inizia a studiare musica e canto ...