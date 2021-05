Mazzoleni-Mastella, la bufera Var finisce in tribunale: partono le querele (Di sabato 15 maggio 2021) Non si placa lo scontro tra Mastella e la famiglia Mazzoleni sul Var di Benevento-Cagliari: annunciate querele. Credit: Valerio Pennicino/Getty ImagesAncora non si spengono le polemiche sulla partita Benevento-Cagliari giocata domenica 9 maggio e terminata 3-1 in favore dei sardi. All’86esimo minuto del match, quando il risultato vedeva imporsi i rossoblu con un gol di vantaggio, l’arbitro Daniele Doveri aveva fischiato un calcio di rigore per la squadra allenata da Pippo Inzaghi per un contatto in area tra Asamoah e Viola. I festeggiamenti del Benevento per il fischio del direttore di gara erano durati però solo pochi istanti: Doveri era stato infatti prima richiamato da Paolo Mazzoleni, che dirigeva il Var, e aveva poi annullato il rigore dopo il consulto. La dirigenza del Benevento, che come il ... Leggi su ck12 (Di sabato 15 maggio 2021) Non si placa lo scontro trae la famigliasul Var di Benevento-Cagliari: annunciate. Credit: Valerio Pennicino/Getty ImagesAncora non si spengono le polemiche sulla partita Benevento-Cagliari giocata domenica 9 maggio e terminata 3-1 in favore dei sardi. All’86esimo minuto del match, quando il risultato vedeva imporsi i rossoblu con un gol di vantaggio, l’arbitro Daniele Doveri aveva fischiato un calcio di rigore per la squadra allenata da Pippo Inzaghi per un contatto in area tra Asamoah e Viola. I festeggiamenti del Benevento per il fischio del direttore di gara erano durati però solo pochi istanti: Doveri era stato infatti prima richiamato da Paolo, che dirigeva il Var, e aveva poi annullato il rigore dopo il consulto. La dirigenza del Benevento, che come il ...

