Marotta | ' Incontro Conte - Zhang la settimana prossima Spero si possa continuare'

(Di sabato 15 maggio 2021) Solita intervista pre - match per Giuseppe, che a SkySport ha spiegato: "Abbiamo iniziato un ciclo e vogliamo onorarlo nel migliore dei modi. Quando si vince c'è sempre una forte emozione. Lo ...

La prossima settimana ci sarà untra lui e il presidente , credo e spero che si possa continuare ". Inter,: "Ecco qual è il mio sentimento nei confronti della Juve" " Che differenza ...Solita intervista pre - match per Giuseppe, che a SkySport ha spiegato: "Abbiamo iniziato un ciclo e vogliamo onorarlo nel migliore dei modi. Quando si vince c'è sempre una forte emozione. Lo scudetto? Non immaginavamo di poter ..."Antonio, come tutti gli allenatori vincenti, è molto ambizioso. Il suo ciclo qui è iniziato molto bene", le parole dell'ad nerazzurro ..."La prossima settimana ci sara' un incontro con il presidente. Credo e spero che si possa continuare". Lo ha detto l'ad dell'Inter ...