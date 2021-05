Lo studio giapponese: i mammiferi possono assorbire ossigeno con l'ano (Di sabato 15 maggio 2021) Un risultato quantomeno inaspettato quello raggiunto da un team di scienziati giapponesi sul mondo animale. I mammiferi possono assorbire ossigeno attraverso l'ano. E' quanto ha stabiito in uno studio ... Leggi su globalist (Di sabato 15 maggio 2021) Un risultato quantomeno inaspettato quello raggiunto da un team di scienziati giapponesi sul mondo animale. Iattraverso l'ano. E' quanto ha stabiito in uno...

Ultime Notizie dalla rete : studio giapponese Lo studio giapponese: i mammiferi possono assorbire ossigeno con l'ano ad_dyn "I pazienti con insufficienza respiratoria potrebbero ottenere il loro fabbisogno di ossigeno con questo metodo", ha dichiarato uno dei coautori dello studio, Takanori Takebe.

