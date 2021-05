Letta a Salvini: "Se non vuole le riforme esca dal governo" (Di sabato 15 maggio 2021) Scintille nella variegata maggioranza del governo Draghi sul tema delle riforme . A innescare la miccia, il leader leghista Matteo Salvini : ''Questo governo non riuscirà a fare le riforme, da quella ... Leggi su quotidiano (Di sabato 15 maggio 2021) Scintille nella variegata maggioranza delDraghi sul tema delle. A innre la miccia, il leader leghista Matteo: ''Questonon riuscirà a fare le, da quella ...

Advertising

repubblica : Assemblea nazionale di Articolo 1, Letta: 'Se Salvini dice no a riforme, esca dal governo'. Conte: 'Alleanza M5S-Pd… - fattoquotidiano : Letta: “Governo Draghi fatto per fare le riforme, come sulla giustizia e sul fisco. Se Salvini non è d’accordo, esc… - HuffPostItalia : Enrico Letta attacca Matteo Salvini: 'Esca dal Governo se non vuole le riforme' - jobwithinternet : RT @GianniVezzani1: 'Non può fare riforme', 'Esci dal governo'. Scintille tra Salvini e Letta - mariangelalo33 : RT @laltrodiego: •Tg5, Letta: 'si riapre non perché lo chiede l'irresponsabile Salvini, ma perchè nelle scorse settimane siamo stati respon… -