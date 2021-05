Israele | ancora scontri nelle città arabo-israeliane A Gaza distrutta la sede di Al-Jazeera

Advertising

Agenzia_Ansa : Israele attacca Gaza, ma l'esercito precisa: le truppe di terra non sono ancora entrate nella Striscia - RaiNews : Medio Oriente, attacco di terra lanciato da Israele a Gaza - amnestyitalia : #Israele ha portato a termine attacchi aerei che hanno danneggiato o distrutto palazzi che ospitavano famiglie pale… - littlemixftlodo : RT @formulemma: Guardate questo video e trovate ancora il coraggio di non aprire bocca sulla questione. Anche l’Italia, che fornisce armi a… - p64389000hamdf : tgla7, mentana e compagnia bella avranno ancora le facce da culo di definire quelli di israele come 'attacchi mirat… -

Ultime Notizie dalla rete : Israele ancora

Per fortuna c'èqualcuno che non nasconde la solidarietà a, unico Paese democratico in Medio Oriente. Come il leader austriaco Sebastian Kurz, che ieri ha issato la bandiera israeliana ...Avevamo deciso di raccontare cosa sta succedendo trae Palestina con un'ospite, la ... E: 'Chiamiamo una persona in trasmissione perché è competente, non per il sesso. L'episodio è ...“La Terra Santa brucia! Noi vi preghiamo, fermate questo inferno”. L'appello accorato anche alle Nazioni Unite: fatevi artigiani di pace!Non c'è nulla da fare, non cambieranno mai. È un riflesso pavloviano. Mentre infuriano i lanci di razzi e i raid aerei, che hanno riacceso il conflitto israelo-palestinese, la sinistra italiana non ri ...