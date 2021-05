Ibra | Europei a rischio | infortunio | condizioni e stop

(Di sabato 15 maggio 2021)deve fermarsi per un mese e mezzo a causa di una distorsione al ginocchio. L’attaccante svedede del Milan rischia di saltare gli. “Oggi Zlatanhimovic è stato visitato a Milanello dal dottor Volker Musahl (UPMC Pittsburgh) in seguito al recente trauma distorsivo del ginocchio sinistro occorso in Juventus-Milan”, rende noto la società rossonera. “Secondo indicazione specialistica il giocatore sarà sottoposto ad un trattamento conservativo di sei settimane”, prosegue il club. L'articolo proviene da Italia Sera.

MILANO - Campionato finito, Europei a forte rischio. Zlatan Ibrahimovic, che stamani ha sostenuto un nuovo controllo specialistico per valutare le condizioni del ginocchio sinistro, dovrà sottoporsi a ...