GP Le Mans Moto2: prima pole per Fernandez (Di sabato 15 maggio 2021) Dall'asciutto al bagnato, e poi di nuovo all'asciutto. Possiamo riassumere così il meteo delle qualifiche del GP di Le Mans per la classe Moto2. In questo scenario imprevedibile viene fuori il talento di Raul Fernandez, sempre abilissimo sul giro secco. Per il rookie spagnolo è la prima partenza al palo nella classe media, ottenuta alla sua quinta partecipazione. Soddisfazione anche dal fronte italiano, grazie al secondo tempo di Marco Bezzecchi. Chiude la prima fila Joe Roberts, che dalla Q1 passa ad accarezzare il sogno della seconda pole sul tracciato francese. Dietro di loro molte sorprese, come il sesto tempo di Bo Bensneyder ed il quinto di Augusto Fernandez. Davanti a loro Aron Canet, che invece rappresenta una conferma. Soltanto settimo Remy Gardner, anche lui ...

