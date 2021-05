Giulia Stabile vince Amici 20, Sangiovanni trionfa nel canto: tutti i premi (Di domenica 16 maggio 2021) Cinque finalisti, un cantante e una ballerina in finalissima e sono anche una coppia: cosa è successo sabato 15 maggio 2021 e i vari premi assegnati L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di domenica 16 maggio 2021) Cinque finalisti, un cantante e una ballerina in finalissima e sono anche una coppia: cosa è successo sabato 15 maggio 2021 e i variassegnati L'articolo proviene da Gossip e Tv.

SangioUpdate : Professionisti x Giulia Lola Queen Stabile #amici20 - JeedMysmile : RT @sononatanera: Giulia Stabile ha vinto per il personaggio, la simpatia, la risata, non perchè sia la ballerina migliore. Voglio che ques… - Love_JB_e_1D : RT @pergliamiciben: Non ci sarà mai una Giulia Stabile ???? #Amici20 - patronousqueen : RT @nohabloproprio: in un programma dove a vincere sono sempre i cantanti, Giulia Stabile scrive la storia diventano la prima ballerina don… - Mattias76753462 : RT @gioremo98: Giulia Lola Stabile prima ballerina donna a vincere il programma in 20 anni. Giovanni Pietro Damian se ne va con la coppa di… -