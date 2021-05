Denise Pipitone | parla l’ex marito di Piera Maggio a Quarto Grado | “Sono stato e sono il suo papà”

(Di sabato 15 maggio 2021)diinterviene ai microfoni di, trasmissione di Gianluigi Nuzzi: cosa ha detto. A distanza di ben diciassette anni dal quel drammatico 1 Settembre del 2004, giorno in cui è scomparsa la piccolada Mazara del Vallo, continuano le indagini per le scoprire e capire cos’è L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

repubblica : Caso Denise Pipitone, accertamenti su una ventunenne di Scalea - MediasetTgcom24 : Scomparsa Denise Pipitone, accertamenti CC su una 21enne in Calabria #Denise Pipitone - Pjiji2 : Chiara e Fedez potete aiutarci a diffondere le locandine di Denise Pipitone anche all'estero? Per favore. Un sempli… - AAlbaori : RT @vivaalapizza: Speriamo che il giorno che Denise Pipitone faccia ritorno a casa sia il più vicino possibile, ad oggi oltre alla sua fami… - Zappullaclary : RT @QuartoGrado: 'Dov'è la verità?' @SabrinaScampini sul caso Denise Pipitone #Quartogrado -

Ultime Notizie dalla rete : Denise Pipitone

Nella vicenda della scomparsa di, c'è una voce che non era stata ancora ascoltata. È quella di Tony, marito di Piera Maggio ma non padre naturale della bimba, che è stato protagonista di una telefonata ieri ...PALERMO - Bisogna provare a mettere ordine nella storia della scomparsa di. Ed è probabilmente questo il punto di partenza della Procura di Marsala che ha riaperto l'inchiesta. Ci sono spunti nuovi che vanno incrociati con vicende e personaggi del passato. ...Denise Pipitone protagonista della puntata di ieri di "Quarto Grado": i giornalisti della trasmissione hanno parlato con Tony Pipitone e sono entrati in casa di Anna Corona ...La scomparsa di Denise Pipitone. Prove da rivalutare, ispezioni, sospetti e lettere anonime: un giallo lungo 17 anni.