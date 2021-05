De Ligt: 'Alla Juve sono cresciuto. Imparo da Chiellini' (Di sabato 15 maggio 2021) TORINO - Restano ancora due giornate di campionato e una finale di Coppa Italia Alla Juve per completare la stagione, che in ogni caso non è stato all'altezza delle aspettative. Matthijs De Ligt è ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 15 maggio 2021) TORINO - Restano ancora due giornate di campionato e una finale di Coppa Italiaper completare la stagione, che in ogni caso non è stato all'altezza delle aspettative. Matthijs Deè ...

Advertising

Deva32793247 : @Silvia_Mio86 Cristiano è arrivato alla Juventus a fine carriera mentre per De Ligt è solo l'inizio. Calma idiota. - GianfrancoDiBar : RT @TUTTOJUVE_COM: DE LIGT: 'Alla Juve sono cresciuto molto mentalmente. Mi fa piacere mostrare come sono bravo a difendere in Italia, impa… - zazoomblog : De Ligt: “Da quando sono alla Juve sono più maturo. In Italia la difesa è un’arte Chiellini un maestro” - #Ligt:… - TUTTOJUVE_COM : DE LIGT: 'Alla Juve sono cresciuto molto mentalmente. Mi fa piacere mostrare come sono bravo a difendere in Italia,… - sportli26181512 : De Ligt: 'Alla Juve sono cresciuto tanto, Chiellini un vero maestro nell'arte del difendere. Su Ronaldo...': Il dif… -