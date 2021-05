Covid, nel mondo oltre 3,35 milioni di morti: i dati (Di sabato 15 maggio 2021) Sono oltre 3,35 milioni i morti nel mondo a causa del coronavirus. Secondo i dati della Johns Hopkins University, sono quasi 162 milioni le persone che hanno contratto il Covid-19, mentre si contano 3.357.979 decessi per complicanze. Le ultime notizie parlano di 161.903.230 contagi confermati dall’inizio della pandemia. A essere maggiormente colpiti sono sempre gli Stati Uniti con 32.895.292 casi (oltre 41mila in più rispetto a ieri) e 585.232 morti, 732 nelle ultime 24 ore. Segue l’India con 24.372.907 contagi e 266.207 vittime. Terzo Paese più colpito al mondo è il Brasile con 15.519.525 positivi e 432.628 che hanno perso la vita dopo aver contratto il Covid-19. L'articolo proviene da Sbircia la ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 15 maggio 2021) Sono3,35nela causa del coronavirus. Secondo idella Johns Hopkins University, sono quasi 162le persone che hanno contratto il-19, mentre si contano 3.357.979 decessi per complicanze. Le ultime notizie parlano di 161.903.230 contagi confermati dall’inizio della pandemia. A essere maggiormente colpiti sono sempre gli Stati Uniti con 32.895.292 casi (41mila in più rispetto a ieri) e 585.232, 732 nelle ultime 24 ore. Segue l’India con 24.372.907 contagi e 266.207 vittime. Terzo Paese più colpito alè il Brasile con 15.519.525 positivi e 432.628 che hanno perso la vita dopo aver contratto il-19. L'articolo proviene da Sbircia la ...

