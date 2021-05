Covid, ministero Salute: sì a test salivari, utili a scuola e su anziani - Oltre 2 milioni di over 70 ancora non vaccinati (Di sabato 15 maggio 2021) Via libera del ministero della Salute all' utilizzo dei test salivar i per il rilevamento del coronavirus, se i tamponi oro/nasofaringei non possono essere effettuati, ma vanno utilizzati ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 15 maggio 2021) Via libera deldellaall'zzo deisalivar i per il rilevamento del coronavirus, se i tamponi oro/nasofaringei non possono essere effettuati, ma vannozzati ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, ministero Salute: sì a test salivari, utili a scuola e su anziani #covid - Open_gol : Nuovo strumento per testare la presenza del Coronavirus. Un via libera molto atteso soprattutto da genitori e inseg… - bisagnino : Via libera ai test salivari per individuare il Covid. Il ministero: «Strumento utile anche a scuola» - iltirreno : Il ministero della Salute autorizza gli esami per rilevare le infezioni anche senza l’utilizzo del tampone: «Da usa… - solops : Covid, ministero della Salute: “Sì a test saliva a scuola e su anziani” -