Comunali a Milano, Fi spinge Lupi ma Lega frena (Di sabato 15 maggio 2021) Dopo il 'no' questa volta definitivo di Gabriele Albertini, il centrodestra e' di nuovo da punto a capo, ma il tempo stringe e adesso, in pole position, sembra esserci Maurizio Lupi. Stando a quanto apprende la 'Dire' da fonti presenti al tavolo nazionale del centrodestra, su Milano ora ci sono "tutte le condizioni" per puntare sul leader di 'Noi con l'Italia'. Per Forza Italia la conferma e' arrivata dalle parole del portavoce Antonio Tajani, che in tv ha parlato di Lupi come "di un ottimo candidato per Milano", con la 'promessa' di discuterne presto con Meloni e Salvini, un endorsement condiviso anche dalla base territoriale azzurra.Il senatore di Nci Alessandro Colucci pur senza sbilanciarsi a nome del suo leader, lascia intendere che l'ex assessore meneghino sarebbe pronto a raccogliere la sfida: "Non so cosa si ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 15 maggio 2021) Dopo il 'no' questa volta definitivo di Gabriele Albertini, il centrodestra e' di nuovo da punto a capo, ma il tempo stringe e adesso, in pole position, sembra esserci Maurizio. Stando a quanto apprende la 'Dire' da fonti presenti al tavolo nazionale del centrodestra, suora ci sono "tutte le condizioni" per puntare sul leader di 'Noi con l'Italia'. Per Forza Italia la conferma e' arrivata dalle parole del portavoce Antonio Tajani, che in tv ha parlato dicome "di un ottimo candidato per", con la 'promessa' di discuterne presto con Meloni e Salvini, un endorsement condiviso anche dalla base territoriale azzurra.Il senatore di Nci Alessandro Colucci pur senza sbilanciarsi a nome del suo leader, lascia intendere che l'ex assessore meneghino sarebbe pronto a raccogliere la sfida: "Non so cosa si ...

