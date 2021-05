Cina: almeno 12 vittime per due tornadi a Wuhan e Suzhou (Di sabato 15 maggio 2021) E' di almeno 12 vittime il bilancio aggiornato di due tornadi che ieri sera in Cina hanno colpito Wuhan, capoluogo di Hubei, e Suzhou, città alle porte di Shanghai. Secondo gli ultimi dati forniti ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 15 maggio 2021) E' di12il bilancio aggiornato di dueche ieri sera inhanno colpito, capoluogo di Hubei, e, città alle porte di Shanghai. Secondo gli ultimi dati forniti ...

