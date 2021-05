Canottaggio oggi | Qualificazioni olimpiche | orari | tv | programma | streaming | italiani in gara 15 maggio

(Di sabato 15 maggio 2021), sabato 15, scatterà a Lucerna, in Svizzera, la regata finale di qualificazione olimpica del. Prenderanno parte alle batterie odierne per l’Italia il doppio maschile composto da Luca Chiumento e Nicolò Carucci, il quattro senza femminile formato da Chiara Ondoli, Alessandra Patelli, Kiri Tontodonati ed Aisha Rocek, e l’otto maschile composto da Mario Paonessa, Alfonso Scalzone, Salvatore Monfrecola, Davide Mumolo, Matteo Sandrelli, Cesare Gabbia, Vincenzo Abbagnale e Leonardo Pietra Caprina, con Gaetano Iannuzzi come timoniere. In queste tre specialità lunedì 17 ci saranno due pass a disposizione. Nel doppio senior maschile sono diciotto gli equipaggi iscritti: l’Italia fare attenzione soprattutto all’Australia, alla Repubblica Ceca, quinta in Coppa del Mondo a Zagabria, ed alla Russia, sesta ai recenti Europei ...

antpell : Anche oggi grande prestazione dei Pilgrims ????! Andrea ?? nel doppio e il babbo ?? con l'8 Master ??????! Che gioia ??!…

ROMA, 14 maggio 2021 – Si profila una fine settimana impegnativa per il canottaggio italiano sia a livello nazionale, con il 2° Meeting Nazionale COOP di Piediluco, e sia livello internazionale con ...Da sabato 15 a lunedì 17 maggio a Lucerna, in Svizzera, verranno messi in palio gli ultimi pass per le Olimpiadi nel canottaggio, in occasione della regata finale di qualificazione olimpica. Ci sarann ...