(Di sabato 15 maggio 2021) Silviodall'ospedale Sandi Milano, dove èricoverato per diversi giorni. Lo riferiscono fonti vicine al leader di Forza Italia.ha lasciato il sanin auto. "- ha assicurato Antonio Tajani - è un leone. Ha avuto qualche problema, inutile nasconderlo, ma le sue condizioni tra qualche giorno o qualche settimana lo confermeranno protagonista della politica italiana. Gli ho parlato ieri sera. Aveva qualche linea di febbre ma nulla di preoccupante" ha concluso coordinatore di Forza Italia, .

Advertising

Libero_official : Silvio #Berlusconi è stato dimesso dal #SanRaffaele: ora può tornare a casa - bizcommunityit : Berlusconi dimesso dall'ospedale San Raffaele di Milano - Bigalfry : Silvio Berlusconi è stato dimesso dall’ospedale San Raffaele - SignorAldo : RT @lucianoghelfi: Silvio #Berlusconi è stato dimesso poco fa dall’ospedale #sanraffaele di #Milano, dove si trovava ricoverato da martedi… - askanews_ita : Berlusconi dimesso dall’ospedale San Raffaele #Berlusconi -

Ultime Notizie dalla rete : Berlusconi stato

Silvioappena dimesso dal San Raffaele, dove era ricoverato da martedì scorso per accertamenti legati agli strascichi del post Covid. Prima di lasciare l'ospedale il leader di Forza Italia ...Silvioappena dimesso dal San Raffaele , dove era ricoverato da martedì scorso, per accertamenti legati agli strascichi del post Covid . Prima di lasciare l'ospedale il leader di Forza ...Silvio Berlusconi è stato appena dimesso dal San Raffaele. Come anticipato da Il Fatto Quotidiano e confermato da Adnkronos, l’ex premier ha lasciato sabato pomeriggio l’ospedale milanese, dove era ri ...Silvio Berlusconi è tornato a casa, ad Arcore, dopo essere stato dimesso sabato pomeriggio dall’ospedale San Raffaele di Milano dove si trovava ricoverato da martedì mattina.