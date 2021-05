Atletica, Marcel Jacobs: “Il mio idolo da piccolo era Andrew Howe. Ora non voglio smettere di sognare” (Di sabato 15 maggio 2021) Marcel Jacobs è l’italiano più veloce di sempre sui 100 metri. Il 9”95 ottenuto nel meeting di Savona di giovedì scorso lo ha lanciato in testa alla classifica all time del nostro paese e tra i primi posti dei tempi di questa stagione. Un risultato straordinario che fa ben sperare in vista delle Olimpiadi. In una bellissima intervista per il Corriere della Sera, a firma di Gaia Piccardi, Marcel Jacobs si è raccontato dentro e fuori la pista. “Da bambino mi piacevano i fossili: volevo diventare archeologo. In alternativa, astronauta. Però per entrambe le professioni c’era da studiare e io avevo poca voglia di stare sui libri. In terza media sono stato bocciato“. Per l’azzurro, neanche a dirlo, il mirino è fissato sulle Olimpiadi di Tokyo 2021: “L’obiettivo della stagione era scendere subito sotto i 10” e non pensarci ... Leggi su oasport (Di sabato 15 maggio 2021)è l’italiano più veloce di sempre sui 100 metri. Il 9”95 ottenuto nel meeting di Savona di giovedì scorso lo ha lanciato in testa alla classifica all time del nostro paese e tra i primi posti dei tempi di questa stagione. Un risultato straordinario che fa ben sperare in vista delle Olimpiadi. In una bellissima intervista per il Corriere della Sera, a firma di Gaia Piccardi,si è raccontato dentro e fuori la pista. “Da bambino mi piacevano i fossili: volevo diventare archeologo. In alternativa, astronauta. Però per entrambe le professioni c’era da studiare e io avevo poca voglia di stare sui libri. In terza media sono stato bocciato“. Per l’azzurro, neanche a dirlo, il mirino è fissato sulle Olimpiadi di Tokyo 2021: “L’obiettivo della stagione era scendere subito sotto i 10” e non pensarci ...

Advertising

infoitsport : LIVE Atletica, Meeting Savona 2021 in DIRETTA: Marcel Jacobs iperuranico! 9'95, record italiano! Bene Bogliolo e Ac… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Atletica: Tortu 'bravo Jacobs, ci vediamo in pista': (ANSA) - ROMA, 13 MAG - 'Complimenti a Marcel… - zazoomblog : Atletica: Tortu bravo Marcel ci stimoliamo a vicenda e ci vediamo in pista - #Atletica: #Tortu #bravo #Marcel - TV7Benevento : **Atletica: Tortu, 'bravo Marcel, ci stimoliamo a vicenda e ci vediamo in pista'**... - zazoomblog : LIVE Atletica Meeting Savona 2021 in DIRETTA: Marcel Jacobs iperuranico! 9?95 record italiano! Poi salta la finale… -