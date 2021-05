Ancora bufera su “Anni 20”: in Rai è vietato criticare l’Ue. E poi parlano di “libertà”… (Di sabato 15 maggio 2021) Continua la bufera dentro e fuori la Rai per quanto successo alla trasmissione “Anni 20”. Il nuovo magazine di Rai 2 condotto da Francesca Parisella è balzato agli onori della cronaca per “lesa maestà” nei confronti dell’Europa. Il servizio sotto accusa è quello del giornalista Antonio Rapisarda che si è lanciato in una critica ad alcune delle disposizioni della Ue. Apriti cielo! “Se non ci fosse da preoccuparsi, qualcuno potrebbe sorridere di alcune indicazioni date da Bruxelles”, aveva detto la conduttrice lanciando il servizio sulla “svolta green” promossa dall’Ue.



“Gustosi biscotti di farina di vermi, tarme essiccate o latte con piselli: un menu gentilmente offerto dall’Unione europea… eh già, ce lo chiede l’Europa di mangiare da schifo”. E Ancora: “L’Europa vuole ben altro: ci ha chiesto di fidarci sul piano ... Leggi su ilparagone (Di sabato 15 maggio 2021) Continua ladentro e fuori la Rai per quanto successo alla trasmissione “20”. Il nuovo magazine di Rai 2 condotto da Francesca Parisella è balzato agli onori della cronaca per “lesa maestà” nei confronti dell’Europa. Il servizio sotto accusa è quello del giornalista Antonio Rapisarda che si è lanciato in una critica ad alcune delle disposizioni della Ue. Apriti cielo! “Se non ci fosse da preoccuparsi, qualcuno potrebbe sorridere di alcune indicazioni date da Bruxelles”, aveva detto la conduttrice lanciando il servizio sulla “svolta green” promossa dal“Gustosi biscotti di farina di vermi, tarme essiccate o latte con piselli: un menu gentilmente offerto dall’Unione europea… eh già, ce lo chiede l’Europa di mangiare da schifo”. E: “L’Europa vuole ben altro: ci ha chiesto di fidarci sul piano ...

Advertising

Claudio38748087 : mi sorge un dubbio?? ma non è che vi hanno chiamati fassisti...fassisti per farvi associare l'idea che non vedete in… - Claudio63896415 : Microsoft News - moniemme24 : RT @norupies: A 2 anni dal crollo del Ponte Morandi (in concessione benetton) quest'altro viadotto sta ancora messo così ...ma è 'bufera' s… - zazoomblog : Ancora bufera su “Anni 20”: in Rai è vietato criticare l’Ue. E poi parlano di “libertà”… - #Ancora #bufera #“Anni… - Max_Mogavero : Come prevedibile, #BeneventoCagliari fa ancora discutere: il fratello di Mazzoleni querela il sindaco Mastella e su… -