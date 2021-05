Amici 2021, il “best of” dei cinque finalisti e tre cose che (forse) vi siete persi questa settimana (Di sabato 15 maggio 2021) Il percorso dei ragazzi di Amici 2021 giunge al termine. I cinque finalisti, Aka7even, Giulia, Sangiovanni, Alessandro e Deddy ripercorrono i momenti migliori (e peggiori) della loro permanenza nella scuola insieme a Maria. In settimana è ancora guerra tra Aka7even e la Pettinelli mentre Alessandro riceve un’altra proposta di lavoro e Deddy è di nuovo la vittima di scherzi preferita dalla produzione. questa edizione è stata particolarmente ricca di emozioni: i giovani talenti hanno vissuto, 24 ore su 24, la loro esperienza nel talent, mettendosi in gioco sia dal punto di vista umano che artistico, creando dinamiche relazionali interessanti e conquistando sempre più l’affetto del pubblico. Non ci resta che dire…Che vinca il migliore! Aka7even – L’allievo della Pettinelli, tra alti e ... Leggi su dilei (Di sabato 15 maggio 2021) Il percorso dei ragazzi digiunge al termine. I, Aka7even, Giulia, Sangiovanni, Alessandro e Deddy ripercorrono i momenti migliori (e peggiori) della loro permanenza nella scuola insieme a Maria. Inè ancora guerra tra Aka7even e la Pettinelli mentre Alessandro riceve un’altra proposta di lavoro e Deddy è di nuovo la vittima di scherzi preferita dalla produzione.edizione è stata particolarmente ricca di emozioni: i giovani talenti hanno vissuto, 24 ore su 24, la loro esperienza nel talent, mettendosi in gioco sia dal punto di vista umano che artistico, creando dinamiche relazionali interessanti e conquistando sempre più l’affetto del pubblico. Non ci resta che dire…Che vinca il migliore! Aka7even – L’allievo della Pettinelli, tra alti e ...

