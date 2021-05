Turismo sostenibile. Il Cammino Materano punta sulla via jonica (Di venerdì 14 maggio 2021) Il Cammino Materano, è un progetto che nasce con lo scopo ben preciso di portare un numero crescente di consumatori sul territorio, di proporre, attraverso la viabilità lenta, un nuovo modello di Turismo, destagionalizzato ed ecosostenibile che permetta di valorizzare socialmente, culturalmente ed economicamente le aree interne, normalmente non interessate dai circuiti del Turismo tradizionale. “Solo viaggiando a piedi – spiega Lorenzo Lozito, presidente dell’Associazione In Itinere aps, il soggetto gestore del Cammino – è possibile infatti entrare in contatto con la vera essenza del territorio, intesa come natura, storia, cultura, enogastronomia ed ospitalità. Il Cammino è lo strumento perfetto per conoscere ed apprezzare pienamente tutte le risorse del ... Leggi su tarantinitime (Di venerdì 14 maggio 2021) Il, è un progetto che nasce con lo scopo ben preciso di portare un numero crescente di consumatori sul territorio, di proporre, attraverso la viabilità lenta, un nuovo modello di, destagionalizzato ed ecoche permetta di valorizzare socialmente, culturalmente ed economicamente le aree interne, normalmente non interessate dai circuiti deltradizionale. “Solo viaggiando a piedi – spiega Lorenzo Lozito, presidente dell’Associazione In Itinere aps, il soggetto gestore del– è possibile infatti entrare in contatto con la vera essenza del territorio, intesa come natura, storia, cultura, enogastronomia ed ospitalità. Ilè lo strumento perfetto per conoscere ed apprezzare pienamente tutte le risorse del ...

