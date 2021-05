Treno in fiamme: ripresa la circolazione sulla tratta della Circumvesuviana (Di venerdì 14 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – È ripresa dalle 18 la normale circolazione ferroviaria lungo la tratta della Circumvesuviana compresa tra Torre Annunziata (Napoli) e Scafati (Salerno) lungo la direttrice Napoli-Poggiomarino. Ad annunciarlo è l’Ente autonomo Volturno, che ha fatto sapere come siano stati ultimati gli interventi di riattivazione della linea aerea danneggiata da un principio d’incendio verificatosi stamattina attorno alle 9.30 tra Boscoreale e Pompei e che ha coinvolto anche un Treno. Sull’episodio, che ha bloccato la regolare circolazione per oltre otto ore lungo il tratto di percorso interessato dall’inconveniente, l’Eav ha annunciato che istituirà una commissione d’inchiesta per provare ad accertarne le cause. L'articolo ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 14 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Èdalle 18 la normaleferroviaria lungo lacompresa tra Torre Annunziata (Napoli) e Scafati (Salerno) lungo la direttrice Napoli-Poggiomarino. Ad annunciarlo è l’Ente autonomo Volturno, che ha fatto sapere come siano stati ultimati gli interventi di riattivazionelinea aerea danneggiata da un principio d’incendio verificatosi stamattina attorno alle 9.30 tra Boscoreale e Pompei e che ha coinvolto anche un. Sull’episodio, che ha bloccato la regolareper oltre otto ore lungo il tratto di percorso interessato dall’inconveniente, l’Eav ha annunciato che istituirà una commissione d’inchiesta per provare ad accertarne le cause. L'articolo ...

