Top Dieci, stasera in tv: le squadre, gli ospiti di venerdì 14 maggio, chi sono i concorrenti

Mancano poche ore e tornerà su Rai 1 – dopo il successo delle scorse settimane – il varietà-gioco Top Dieci, condotto come sempre da Carlo Conti. L'appuntamento è per questa sera, venerdì 14 maggio, su Rai 1 a partire dalle 21:25.

Top Dieci: le squadre di venerdì 14 maggio

Al centro del giorno due squadre composte da tre personaggi. Le squadre che giocheranno questa sera sono composte una da Serena Autieri, Vincenzo Salemme e Tosca D'Aquino; la seconda da Nino Frassica, Marisa Laurito e Francesco Paolantoni. Proprio loro si affronteranno a suon di hit parade musicali, classifiche del cinema e dello spettacolo, della moda e dei costumi. Ma non mancheranno sondaggi su gusti e abitudini, manie e piccoli difetti degli ...

