Stop quarantena dall'estero in Italia: dal 16 maggio basterà il tampone per gli arrivi UE (Di venerdì 14 maggio 2021) Novità per quanto riguarda la quarantena per chi viene da Paesi UE: con una nuova ordinanza che entrerà in vigore già da domenica, non sarà più necessario isolarsi per quel periodo minimo che era stato imposto. La novità si inserisce in un contesto di nuovi allentamenti che potrebbero partire già nel corso delle prossime settimane, come quello sul coprifuoco. quarantena dall'estero, Stop all'obbligo dal 16 maggio Ad annunciarlo è una nuova ordinanza firmata dal Ministro della Salute Roberto Speranza nelle scorse ore, con la quale termina l'obbligo di isolarsi per coloro che arrivano in Italia dall'estero. Prima, infatti, era necessario osservare un periodo di 5 giorni di isolamento fiduciario all'arrivo in Italia, oltre ad esito negativo di un ...

Corriere : Da domenica stop quarantena per chi arriva in Italia dai paesi Ue - marcodimaio : Il Ministro #Speranza annuncia lo stop alla quarantena per il rientro dai Paesi dell’Ue dal 16 maggio. Bene, un altro tassello di normalità. - Adnkronos : #Covid, stop #quarantena per arrivi da Paesi Ue: l’ordinanza in vigore da domenica. - teleischia : TURISMO. DAL 16 MAGGIO STOP QUARANTENA PAESI EU VOLI COVID TESTED ANCHE PER AEROPORTI DI VENEZIA E NAPOLI - Cinformi : #COVID19, dal 16 maggio stop #quarantena Paesi UE. Voli Covid tested anche per gli aeroporti di #Venezia e #Napoli.… -