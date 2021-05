Stadio Franco Scoglio | l’Fc Messina si difende dalle accuse dell’Assessore Gallo | “Potrebbero risultare lesive”

(Di venerdì 14 maggio 2021) Foto di Fabrizio Villa / Ansa Nota ufficiale del Football Clubin risposta alle paroleallo Sport Francescoin merito alloIn data odierna abbiamo registrato le dichiarazioni rilasciate alle due Emittenti televisive cittadine e ad una testata on line dall’Assessore allo Sport del Comune diAvv. Francescoin cui vengono evidenziate eventuali e potenziali eccezioni mosse a questa Società al di fuori del procedimento che ci vede in corsa, da tempo, per l’aggiudicazione del Bando per la gestione dello“F.”. Tali eccezioni parrebbe vengano mosse da figure non previste nell’ambito dello stesso procedimento amministrativo che ci ha visti ...

messina7_it : #Stadio “Franco Scoglio”: Fc #Messina vs assessore Gallo Mahttps://messina7.it/2021/05/14/stadio-fc-messina-vs-as… - PassioneMessina : Bando per la concessione di 99 anni dello Stadio San Filippo - Franco Scoglio: nel link la nota del Football Club M… - PassioneMessina : Bando Stadio San Filippo - Scoglio: i gruppi organizzati chiedono immediata trasparenza - interismo1908 : @santilli_franco @NonConoscoVG L'effetto che fa ij uno stadio pieno che lo canta sarà spettacolare - AlessandroCochi : @effetronky @venegunden @franco_sala @francofda52 @paoloigna1 @giampiero661MJ @TOSADORIDANIELA @tommasobenocci… -

Ultime Notizie dalla rete : Stadio Franco

Nota ufficiale del Football Club Messina in risposta alle parole dell'Assessore allo Sport Francesco Gallo in merito alloScoglio In data odierna abbiamo registrato le dichiarazioni rilasciate alle due Emittenti televisive cittadine e ad una testata on line dall' Assessore allo Sport del Comune di Messina ...... originariamente in programma lo scorso 2 marzo alloOlimpico di Roma ma non disputatasi a ... il Collegio presieduto daFrattini ha però confermato il rinvio della sfida , respingendo - ...Il consiglio comunale ha approvato la proposta di riqualificazione dell'antistadio avanzata un privato e che sarà la base della gara per la gestione dell'impianto, ma le perplessità restano tante: «No ...Torna domani 14 maggio “ Antenna gol” , trasmissione in onda dalle 14.30 su Radio Antenna dello Stretto . In studio Emanuele Rigano con Davide Billa .