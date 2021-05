Spread Btp - Bund apre stabile a 117 punti (Di venerdì 14 maggio 2021) Lo Spread tra Btp e Bund tedesco apre stabile a 117 punti base, rispetto alla chiusura di ieri. Il rendimento del decennale italiano sale all'1,06%, rispetto all'1,055% della chiusura di ieri. . 14 ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 14 maggio 2021) Lotra Btp etedescoa 117base, rispetto alla chiusura di ieri. Il rendimento del decennale italiano sale all'1,06%, rispetto all'1,055% della chiusura di ieri. . 14 ...

Ultime Notizie dalla rete : Spread Btp Borse e future in rialzo: si riaffaccia il Toro. Btp 30 sopra il 2% In parallelo lo spread si allarga a 117,6 punti, a fronte di un rendimento del decennale a 1,05%, +3 punti base. IL BTP 30 SCHIZZA IN ASTA OLTRE IL 2% Nell'asta a medio termine, i rendimenti sono ...

