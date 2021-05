Sale ancora il rendimento del Btp decennale che supera l’equivalente titolo greco. Spread introno a 120 punti (Di venerdì 14 maggio 2021) Sale ancora un po’ il rendimento dei titoli di Stato italiani decennali che si attesta all’ 1,07%. Lo Spread, ossia la differenza di rendimento rispetto all’equivalente titolo tedesco considerato investimento prossimo al “rischio zero”, è a 119 punti, il distacco più marcato. In questi movimenti che stanno interessando, in diversa misura, un po’ tutti i rendimenti dei bond dei paesi del Sud Europa, accade anche che il Btp italiano superi il decennale greco che al momento rende lo 0,01% in meno. Cosa che era già accaduta a fine 2019. Il sorpasso non sembra tanto dovuto ad una percezione di un rischio maggiore dell’investire in Itala rispetto alla Grecia, quanto a ragioni di natura più tecnica dettati dalla diversa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 14 maggio 2021)un po’ ildei titoli di Stato italiani decennali che si attesta all’ 1,07%. Lo, ossia la differenza dirispetto altedesco considerato investimento prossimo al “rischio zero”, è a 119, il distacco più marcato. In questi movimenti che stanno interessando, in diversa misura, un po’ tutti i rendimenti dei bond dei paesi del Sud Europa, accade anche che il Btp italiano superi ilche al momento rende lo 0,01% in meno. Cosa che era già accaduta a fine 2019. Il sorpasso non sembra tanto dovuto ad una percezione di un rischio maggiore dell’investire in Itala rispetto alla Grecia, quanto a ragioni di natura più tecnica dettati dalla diversa ...

