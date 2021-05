Sacerdote con un gesto di amore vero, salva la vita del suo confratello (Di venerdì 14 maggio 2021) Donare qualcosa di sé a scapito della propria salute, per salvare la vita di un altro. È la storia commovente di due sacerdoti. Don Jean era gravemente malato e, l’unica cosa che poteva salvarlo era un trapianto. Don Eustache non c’ha pensato due volte e ha aiutato il suo amico e confratello. Una storia d’amore, L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 14 maggio 2021) Donare qualcosa di sé a scapito della propria salute, perre ladi un altro. È la storia commovente di due sacerdoti. Don Jean era gravemente malato e, l’unica cosa che potevarlo era un trapianto. Don Eustache non c’ha pensato due volte e ha aiutato il suo amico e. Una storia d’, L'articolo proviene da La Luce di Maria.

