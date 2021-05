Rula Jebreal non va a Propaganda Live: “Sette ospiti, solo una donna. Non c’è inclusione”. Il direttore di La7: “Grande equivoco” (Di venerdì 14 maggio 2021) Rula Jebreal non andrà ospite a Propaganda Live su La7. La giornalista, invitata nella puntata in onda stasera per parlare dell’escalation nel conflitto israelo-palestinese, ha deciso di declinare l’invito dopo aver appreso su Twitter di essere l’unica donna in scaletta. Dall’account social della trasmissione era partito infatti questo tweet: “Stasera torna Propaganda Live. Saranno con noi Rula Jebreal, Michele Serra, Elio, Caparezza, Colapesce e Dimartino, Valerio Aprea, Fabio Celenza, Claudio Morici, Memo Remigi e il maestro Enrico Melozzi per ricordare Ezio Bosso. Ci vediamo alle 21,15 su La7”. Jebreal ha quindi deciso di ritirare la sua disponibilità. “7 ospiti… solo una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 14 maggio 2021)non andrà ospite asu La7. La giornalista, invitata nella puntata in onda stasera per parlare dell’escalation nel conflitto israelo-palestinese, ha deciso di declinare l’invito dopo aver appreso su Twitter di essere l’unicain scaletta. Dall’account social della trasmissione era partito infatti questo tweet: “Stasera torna. Saranno con noi, Michele Serra, Elio, Caparezza, Colapesce e Dimartino, Valerio Aprea, Fabio Celenza, Claudio Morici, Memo Remigi e il maestro Enrico Melozzi per ricordare Ezio Bosso. Ci vediamo alle 21,15 su La7”.ha quindi deciso di ritirare la sua disponibilità. “7una ...

