Pd: Letta, 'basta guardare a ombelico su primarie, scegliamo insieme per il Paese' (Di venerdì 14 maggio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 14 maggio 2021) su Notizie.it.

Advertising

TV7Benevento : Pd: Letta, 'basta guardare a ombelico su primarie, scegliamo insieme per il Paese'... - Avv_Mant : @mariobianchi18 Letta lo avevi dimenticato, l’ho nominato io. Però hai ragione, l’intelligenza non è un semplice ap… - vinierm : RT @Machiavelli_it: Basta schiaffi all'Italia nel Mediterraneo; e l'uomo che potrebbe sconfiggere Enrico Letta - marcoranieri72 : RT @Machiavelli_it: Basta schiaffi all'Italia nel Mediterraneo; e l'uomo che potrebbe sconfiggere Enrico Letta - danieledv79 : RT @l_angiolini: #letta ogni volta che é in difficoltá tira fuori bandiere sbiadite: - voto ai 16. - Jus Soli - basta con le correnti PD… -