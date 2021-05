Patto per la Scuola, in attesa dell’ok di Palazzo Chigi proseguono le assemblee (Di venerdì 14 maggio 2021) (Teleborsa) – A una settimana dall’accordo sul Patto per la Scuola ancora si aspetta l’OK da Palazzo Chigi e tutto è fermo. Il sindacato della Scuola Anief sta aspettando l’apertura dei tavoli di confronto promessi dal Ministro Bianchi in tema di mobilità. Tavoli – spiega il Presidente del sindacato Marcello Pacifico – che serviranno per cambiare le regole sulle assegnazioni provvisorie e per dare risorse aggiuntive agli insegnanti tramite le specifiche indennità, ad esempio l’indennità di incarico per il personale precario e l’indennità di sede per chi lavora lontano dalla propria residenza e, ancora, l’indennità di rischio biologico e di burnout per chi insegna a Scuola al tempo del Covid. Tutti questi aumenti dovrebbero servire anche per valorizzare le varie professionalità della ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 14 maggio 2021) (Teleborsa) – A una settimana dall’accordo sulper laancora si aspetta l’OK dae tutto è fermo. Il sindacato dellaAnief sta aspettando l’apertura dei tavoli di confronto promessi dal Ministro Bianchi in tema di mobilità. Tavoli – spiega il Presidente del sindacato Marcello Pacifico – che serviranno per cambiare le regole sulle assegnazioni provvisorie e per dare risorse aggiuntive agli insegnanti tramite le specifiche indennità, ad esempio l’indennità di incarico per il personale precario e l’indennità di sede per chi lavora lontano dalla propria residenza e, ancora, l’indennità di rischio biologico e di burnout per chi insegna aal tempo del Covid. Tutti questi aumenti dovrebbero servire anche per valorizzare le varie professionalità della ...

Advertising

TNannicini : Patto di unità nazionale? Sì, contro la strage quotidiana di morti sul lavoro. La politica deve smettere di parlarn… - pdnetwork : Nel #Pnrr, grazie al PD, vi è una clausola trasversale per vincolare incentivi e investimenti alla crescita dell’oc… - peppeprovenzano : Oggi, su @Avvenire_Nei, alcune proposte per il lavoro... L’Europa non sia timida, @JoeBiden non lo è stato. L’agend… - Pierre13903748 : @HuffPostItalia Un Patto per tirare a campare. Il Marziano a Roma. - JustCallMeOnda : @28HABITX Quello per Londra si, ma quello per Milano manco a fare un patto con il diavolo -

Ultime Notizie dalla rete : Patto per Conto corrente e pensione: quali sono pignorabili e quali no Infine, l'impignorabilità è prevista anche quando sul conto è accreditata la pensione di invalidità o l'assegno di accompagnato per i disabili, a patto che non ci sia commistione con redditi di altro ...

Patto per la Scuola, in attesa dell'ok di Palazzo Chigi proseguono le assemblee A una settimana dall'accordo sul Patto per la Scuola ancora si aspetta l'OK da Palazzo Chigi e tutto è fermo. Il sindacato della scuola Anief sta aspettando l'apertura dei tavoli di confronto promessi dal Ministro Bianchi in tema di ...

Riflessioni e proposte del CNDDU sul Patto per l’istruzione e la formazione del Ministero Orizzonte Scuola Busto, Forza Italia è nel centrodestra ma s’allarga: patto col Popolo della Famiglia BUSTO ARSIZIO - Forza Italia resta nel centrodestra ma rafforza l'area moderata. Allargando la lista che parteciperà alle prossime elezioni amministrative: dopo aver siglato degli accordi di collabora ...

Piano Scuola Estate. Una lettura di prospettiva È solo un piano emergenziale o è l’avvio di un nuovo modo di concepire la scuola e il suo servizio alla società? È ponte verso un anno uguale agli altri o è una testa di ponte verso territori inesplor ...

Infine, l'impignorabilità è prevista anche quando sul conto è accreditata la pensione di invalidità o l'assegno di accompagnatoi disabili, ache non ci sia commistione con redditi di altro ...A una settimana dall'accordo sulla Scuola ancora si aspetta l'OK da Palazzo Chigi e tutto è fermo. Il sindacato della scuola Anief sta aspettando l'apertura dei tavoli di confronto promessi dal Ministro Bianchi in tema di ...BUSTO ARSIZIO - Forza Italia resta nel centrodestra ma rafforza l'area moderata. Allargando la lista che parteciperà alle prossime elezioni amministrative: dopo aver siglato degli accordi di collabora ...È solo un piano emergenziale o è l’avvio di un nuovo modo di concepire la scuola e il suo servizio alla società? È ponte verso un anno uguale agli altri o è una testa di ponte verso territori inesplor ...