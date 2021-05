Pallavolo, inizia la Seconda Fase per l’Accademia Volley (Di venerdì 14 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Scatta domani la Seconda Fase del Campionato di Serie C e che vedrà coinvolte le migliori dieci squadre della prima parte di stagione. Dopo aver terminato al primo posto il suo girone iniziale, l’Accademia si appresta a ripartire da zero facendo il suo esordio a Soccavo (NA) contro l’Ottavima, Seconda classificata nel Girone D della Prima Fase. Le giallorosse sono reduci dalla sconfitta di sette giorni fa con l’Oplonti (che tra l’altro sarà di nuovo avversario delle beneventane nelle prossime settimane) dopo aver collezionato cinque vittorie consecutive. Una battuta d’arresto che sebbene non abbia inciso molto in termini di classifica ha sicuramente posto l’attenzione sulla necessità di tenere sempre alti rendimento ed attenzione, sia negli ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 14 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Scatta domani ladel Campionato di Serie C e che vedrà coinvolte le migliori dieci squadre della prima parte di stagione. Dopo aver terminato al primo posto il suo gironele,si appresta a ripartire da zero facendo il suo esordio a Soccavo (NA) contro l’Ottavima,classificata nel Girone D della Prima. Le giallorosse sono reduci dalla sconfitta di sette giorni fa con l’Oplonti (che tra l’altro sarà di nuovo avversario delle beneventane nelle prossime settimane) dopo aver collezionato cinque vittorie consecutive. Una battuta d’arresto che sebbene non abbia inciso molto in termini di classifica ha sicuramente posto l’attenzione sulla necessità di tenere sempre alti rendimento ed attenzione, sia negli ...

