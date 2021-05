No, negli Usa un bambino di due anni non è deceduto «durante gli esperimenti sul vaccino» Pfizer (Di venerdì 14 maggio 2021) Il 4 maggio 2021 su Facebook è stata pubblicata l’immagine del titolo di un articolo pubblicato il 30 aprile dal sito Natural News. Si legge: «un bambino di due anni MUORE durante gli esperimenti sul vaccino contro il Covid-19 della Pfizer sui bambini». Stando a quanto riportato, il caso sarebbe stato segnalato all’interno del sistema Vaccine Adverse Event Reporting System (Vaers) del governo statunitense: il bambino avrebbe ricevuto la prima dose del vaccino Pfizer il 25 febbraio e il 3 marzo sarebbe sopraggiunto il decesso. Si tratta di una notizia falsa. Andiamo con ordine. Natural News è stato definito da NewsGuard un sito che «viola gravemente standard di base di credibilità e trasparenza» e siti di fact-checking hanno ... Leggi su facta.news (Di venerdì 14 maggio 2021) Il 4 maggio 2021 su Facebook è stata pubblicata l’immagine del titolo di un articolo pubblicato il 30 aprile dal sito Natural News. Si legge: «undi dueMUOREglisulcontro il Covid-19 dellasui bambini». Stando a quanto riportato, il caso sarebbe stato segnalato all’interno del sistema Vaccine Adverse Event Reporting System (Vaers) del governo statunitense: ilavrebbe ricevuto la prima dose delil 25 febbraio e il 3 marzo sarebbe sopraggiunto il decesso. Si tratta di una notizia falsa. Andiamo con ordine. Natural News è stato definito da NewsGuard un sito che «viola gravemente standard di base di credibilità e trasparenza» e siti di fact-checking hanno ...

