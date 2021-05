(Di venerdì 14 maggio 2021) Continuano le repressioni in Birmania dopo il colpo di Stato militare. Molti giornalisti sono stati arrestati. Undelche ha seguito le proteste contro il governo militare è statoper tre anni per istigazione. Nello stesso girono è però stato rilasciato ungiapponese come riconoscimento dello stretto rapporto delcon

Advertising

Billa42_ : Myanmar: incarcerato un giornalista locale -

Ultime Notizie dalla rete : Myanmar incarcerato

Corriere del Ticino

Il colpo di stato Il 1° febbraio l'esercito delha deposto il governo della Lega nazionale ... Dal colpo di stato del 1° febbraio, le truppe del regime hanno ucciso 766 persone epiù ...I militari hanno10 giovani, definiti 'rivoltosi'. La televisione non ha dato notizia ... laEconomic Corporation (MEC) e laEconomic Holdings Ltd (MEHL), che dominano quasi ...BANGKOK. Il giorno prima di venire uccisa da un proiettile dei militari la pacifica insegnante e rinomata poetessa Myint Myint Zin pubblicò uno dei suoi ultimi messaggi. Come altri autori del Myanmar ...La compagnia petrolifera francese Total è accusata di aver finanziato la giunta militare in Myanmar, tramite un sistema che per anni ha dirottato centinaia di milioni di dollari provenienti dalla vend ...