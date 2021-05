Mentre l'ex si dichiara scioccato, l'amico Matt Damon fa un gran tifo (Di venerdì 14 maggio 2021) Bennifer: storia per immagini della relazione tra Jennifer Lopez e Ben Affleck guarda le foto Rattristato, sorpreso, anzi di più: scioccato. È la reazione di Alex Rodriguez al presunto ritorno di fiamma tra Jennifer Lopez e Ben Affleck. L’ex giocatore di baseball e la popstar hanno ufficializzato la loro separazione a metà aprile, ma non lui non poteva certo pensare che l’ex sarebbe tornata sentimentalmente impegnata in così poco tempo. Leggi anche › Il ritorno dei Bennifer: Ben Affleck e Jennifer Lopez di nuovo insieme? ... Leggi su iodonna (Di venerdì 14 maggio 2021) Bennifer: storia per immagini della relazione tra Jennifer Lopez e Ben Affleck guarda le foto Rattristato, sorpreso, anzi di più:. È la reazione di Alex Rodriguez al presunto ritorno di fiamma tra Jennifer Lopez e Ben Affleck. L’ex giocatore di baseball e la popstar hanno ufficializzato la loro separazione a metà aprile, ma non lui non poteva certo pensare che l’ex sarebbe tornata sentimentalmente impegnata in così poco tempo. Leggi anche › Il ritorno dei Bennifer: Ben Affleck e Jennifer Lopez di nuovo insieme? ...

