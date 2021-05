M.O., Netanyahu: 'Stiamo colpendo Hamas con forza - Abu Mazen: intervenga Biden per fermare aggressione di Israele (Di venerdì 14 maggio 2021) Pioggia di fuoco sui tunnel di Hamas. Al quinto giorno di guerra con Gaza, Israele, nei più intensi bombardamenti finora condotti, ha puntato alla rete sotterranea dei miliziani costruita dopo lo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 14 maggio 2021) Pioggia di fuoco sui tunnel di. Al quinto giorno di guerra con Gaza,, nei più intensi bombardamenti finora condotti, ha puntato alla rete sotterranea dei miliziani costruita dopo lo ...

