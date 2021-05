Katie Holmes, di nuovo single: amore al capolinea con Emilio Vitolo (Di venerdì 14 maggio 2021) Cala il sipario sulla storia d’amore tra Katie Holmes ed Emilio Vitolo. Secondo quanto riportato da Us Weekly, infatti, l’attrice e lo chef avrebbero interrotto la loro relazione dopo circa otto mesi: «Si sono separati amichevolmente, senza alcuna tensione, restando in buoni rapporti», ha rivelato una fonte. «La scintilla si è spenta a causa dei tanti impegni di lavoro: insieme si sono divertiti tanto, ma non ha funzionato». Leggi su vanityfair (Di venerdì 14 maggio 2021) Cala il sipario sulla storia d’amore tra Katie Holmes ed Emilio Vitolo. Secondo quanto riportato da Us Weekly, infatti, l’attrice e lo chef avrebbero interrotto la loro relazione dopo circa otto mesi: «Si sono separati amichevolmente, senza alcuna tensione, restando in buoni rapporti», ha rivelato una fonte. «La scintilla si è spenta a causa dei tanti impegni di lavoro: insieme si sono divertiti tanto, ma non ha funzionato».

