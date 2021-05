Juventus-Inter | Pirlo | “Nerazzurri più regolari” Conte | “Dietro di noi campionato equilibrato”

(Di venerdì 14 maggio 2021), le dichiarazioni della vigilia. Andreae Antoniohanno presentato la sfida dell’Allianz Stadium. ROMA –, le dichiarazioni della vigilia. Andreae Antoniohanno presentato la sfida dell’Allianz Stadium, in programma alle 18 di sabato 15 maggio 2021., la conferenza stampa di AndreaUna vigilia molto tesa alla Continassa. “Contro il Sassuolo – ha dettoin conferenza stampa citato da tuttomercatoweb.com – abbiamo fatto una buona gara. Siamo stati compatti e ci siamo ritrovati a livello squadra “. Ma ora davanti c’è l’, squadra sicuramente molto ostica: “Non so se erano più ...

Advertising

Inter : ??? | INTERVISTA Ascoltiamo le parole di mister Antonio Conte alla vigilia della sfida con la Juventus!… - ZZiliani : + + + + + + + + + + + ULTIMORA + + + + + + + + + + + #JUVENTUS FC COMUNICA CHE LA PASSERELLA D’ONORE NEI CONFRON… - Inter : ?? | ARBITRO Sarà Calvarese a dirigere #JuventusInter ?? - Mario_Molinari : RT @MMMax1980: Cara #Juventus, non ti azzardare a fare la passerella in favore dell’#Inter. C’è un confine sottile tra l’essere sportivi ed… - AvarelloValerio : RT @francescoceccot: Dopo i 9 scudetti consecutivi vinti dalla Juventus senza ricevere mezzo complimento chi potrebbe passare la settimana… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Inter

E' iniziato il conto alla rovescia per la finale di Coppa Italia tra Atalanta e. Nerazzurri e bianconeri, nel teatro del Mapei Stadium di Reggio Emilia si contenderanno l'...sfidare l'...Commenta per primo Dal sito ufficiale della: 'L'ultimoè stato vinto dai bianconeri e per quanto sia passato più di un anno abbiamo ancora negli occhi la magia di Paulo Dybala che ha determinato il 2 - 0. Una delle reti più belle del 10 ...Moratti: «Juve-Inter? Non ho ancora digerito quella di Iuliano-Ronaldo». L’ex presidente nerazzurro verso il derby d’Italia Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha parlato a La Gazzetta... News1 ...La MLS ha comunicato gli stipendi dei calciatori che giocano nel campionato statunitense. Campionato che sta sempre di più prendendo piede, con diversi g ...