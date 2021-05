Isoardi: per chi batte il suo cuore oggi? Sostituirà la d’Urso? Parla Elisa (Di venerdì 14 maggio 2021) La conduttrice si svela in una intervista al magazine Gente L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di venerdì 14 maggio 2021) La conduttrice si svela in una intervista al magazine Gente L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

Alberto20216 : RT @_NuvoleParanoie: Giulia e la Isoardi per me è si. #prelemi - Franca1015 : @Raiofficialnews @RaiUno @StefanoColetta2 Guarda caso in tutta questa squadra non c'è posto per la Isoardi ,VERGOGNA!!! - nico_lai93 : RT @MediasetPlay: Elisa Isoardi fa le sue 'nomination'... no, non è come sembra! ?? Twittate con #ISOLAPARTY per interagire in diretta con… - nico_lai93 : RT @MediasetPlay: I vostri tweet per Elisa Isoardi in onda a #Isola Party! Twittate con #ISOLAPARTY per interagire in diretta con @valeri… - nico_lai93 : RT @MediasetPlay: Per chi farà ora il tifo Elisa Isoardi? Ecco la verità... Twittate con #ISOLAPARTY per interagire in diretta con @valeri… -