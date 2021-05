Internazionali BNL d’Italia 2021: Sonego Rublev, orario, dove seguire la diretta in Tv o in streaming (Di venerdì 14 maggio 2021) Internazionali BNL d’Italia 2021, oggi è il giorno del match dell’italiano Lorenzo Sonego che se la vedrà contro Rublev nei quarti di finale del torneo. Si tratta dell’unico atleta di casa rimasto in corsa che aspira così ad entrare in semifinale. Per lui, in caso di vittoria, si profilerebbe l’incontro con Djokovic oppure Tsitsipas. Internazionali BNL d’Italia 2021: come arriva Lorenzo Sonego al match contro Rublev Sonego si presenta al match dopo aver sconfitto il francese Monfis (64,57,64) e il connazionale Mager con un doppio 6-4. Nell’ultimo incontro ha affrontato l’Austriaco Thiem superandolo soltanto al terzo set al termine peraltro di un match davvero emozionante con il punteggio ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 14 maggio 2021)BNL, oggi è il giorno del match dell’italiano Lorenzoche se la vedrà contronei quarti di finale del torneo. Si tratta dell’unico atleta di casa rimasto in corsa che aspira così ad entrare in semifinale. Per lui, in caso di vittoria, si profilerebbe l’incontro con Djokovic oppure Tsitsipas.BNL: come arriva Lorenzoal match controsi presenta al match dopo aver sconfitto il francese Monfis (64,57,64) e il connazionale Mager con un doppio 6-4. Nell’ultimo incontro ha affrontato l’Austriaco Thiem superandolo soltanto al terzo set al termine peraltro di un match davvero emozionante con il punteggio ...

