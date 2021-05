Indianapolis 500 2021, entry list: in 35 al via (Di venerdì 14 maggio 2021) La Indianapolis 500 2021 è tra sole due settimane, ed è tempo di conoscere la entry list definitiva. Gli organizzatori del “Greatest Spectacle in Racing” hanno pubblicato l’elenco definitivo delle vetture, con 35 iscrizioni. Se ne conta quindi una in meno rispetto alla bozza di aprile, che arrivava a quota 36 auto. Poco male, perché questi numeri sono più che sufficienti per un’edizione spettacolare. Il regolamento prevede solo 33 posti disponibili per la gara del 30 maggio, il che vuol dire una battaglia infuocata in qualifica per evitare di essere tra i due sfortunati che abbandoneranno la corsa prima di cominciarla. Si comincia il 18 maggio, con la prima sessione di prove libere. Indianapolis 500 2021: quali sono le novità nella entry list? La ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 14 maggio 2021) La500è tra sole due settimane, ed è tempo di conoscere ladefinitiva. Gli organizzatori del “Greatest Spectacle in Racing” hanno pubblicato l’elenco definitivo delle vetture, con 35 iscrizioni. Se ne conta quindi una in meno rispetto alla bozza di aprile, che arrivava a quota 36 auto. Poco male, perché questi numeri sono più che sufficienti per un’edizione spettacolare. Il regolamento prevede solo 33 posti disponibili per la gara del 30 maggio, il che vuol dire una battaglia infuocata in qualifica per evitare di essere tra i due sfortunati che abbandoneranno la corsa prima di cominciarla. Si comincia il 18 maggio, con la prima sessione di prove libere.500: quali sono le novità nella? La ...

