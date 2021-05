(Di venerdì 14 maggio 2021) I minorisono milioni in tutto il mondo e, spesso, tra i 9 e i 12 anni sono dove non dovrebbero essere: in piattaforme disegnate, progettate e sviluppate per chi ha almeno 13 anni. Quando accade i rischi ai quali sono esposti sono evidentemente enormi e gli strumenti di tutela modesti anche perché le piattaforme mettono a disposizione strumenti di difesa, segnalazione e reazione a loro volta pensati e implementati per i più grandi. Uno studio appena pubblicato dalla Thorn, negli Stati Uniti, contiene dati preziosi sulle dimensioni del fenomeno e sull’urgenza di affrontarlo come si affrontaglobale. Il 45% deitra 9 e 12 anni usa Facebook, il 40% usa Instagram e Snapchat, il 41% Tik Tok e il 78% YouTube. E naturalmente non si tratta di un uso episodico ma quotidiano. Lo è per Youtube nel 78% dei casi, per ...

HuffPostItalia : Governare il futuro. Bambini online: è un’emergenza, ecco i numeri - guidoscorza : #governareilfuturo | Apple, nel 2020 bloccate un milione di app a rischio frode | - zazoomblog : Governare il futuro. Apple nel 2020 bloccate un milione di app a rischio frode - #Governare #futuro. #Apple… - HuffPostItalia : Governare il futuro. Apple, nel 2020 bloccate un milione di app a rischio frode - luipanfilibreda : @bravimabasta @silvia_sb_ @OGiannino @DeAngelis_tw mi viene in mente di proporre chiarezza. Secondo me fa sempre co… -

Ultime Notizie dalla rete : Governare futuro

L'HuffPost

...che possa in qualche modo sgravare ilsindaco da un'eredità fallimentare? "Non è una preoccupazione sbagliata. De Magistris, al di là delle sue carenze oggettive, non ha potutoanche ...... come previsto nel Pums, il Piano urbano della mobilità sostenibile e nei documenti per ilPug. L'accordo procedimentale. già approvato dalla Giunta, è un atto propedeutico ail ...Proroga degli ammortizzatori sociali dedicati specificamente al comparto fino al 31 dicembre da parte del Governo, congelamento dei licenziamenti previsti per il 30 giugno, in attesa dell'individuazio ...La presidente di Fratelli d’Italia si racconta in un libro: «Vengo descritta spesso come ideologica, ma non lo sono. Fascista e razzista? Epiteti e accuse per squalificarmi» ...