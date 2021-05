Francesca Fioretti, rivelazione in diretta TV: pubblico commosso (Di venerdì 14 maggio 2021) Francesca Fioretti, domani ospite a Verissimo, ha rilasciato delle dichiarazioni che hanno commosso i telespettatori. Francesca Fioretti domani, sabato 15 maggio, sarà ospite di Silvia Toffanin nel salottino di Verissimo. Anche se l’intervista integrale sarà possibile leggerla solo domani, oggi possiamo proporvi alcuni passi più salienti di quella che sarà la conversazione tra due donne L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 14 maggio 2021), domani ospite a Verissimo, ha rilasciato delle dichiarazioni che hannoi telespettatori.domani, sabato 15 maggio, sarà ospite di Silvia Toffanin nel salottino di Verissimo. Anche se l’intervista integrale sarà possibile leggerla solo domani, oggi possiamo proporvi alcuni passi più salienti di quella che sarà la conversazione tra due donne L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

UgoBaroni : RT @CorSport: Francesca Fioretti ricorda #Astori: 'Bastava un esame per salvarlo' - Gazzettino : #davide astori, #francesca fioretti racconta il suo dolore: «Bastava un esame in più...». - infoitcultura : Francesca Fioretti Con Davide Astori volevamo sposarci e fare un altro figlio - infoitcultura : Francesca Fioretti ricorda Astori: 'Bastava un esame per salvarlo' - infoitcultura : Francesca Fioretti: 'Bastava un esame in più per salvare Davide' -