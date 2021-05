Fiorentina | Commisso alla città | Se i fiorentini mi portano i soldi vendo la squadra

Advertising

TuttoMercatoWeb : Commisso: 'Metto in vendita la Fiorentina, costa 335 milioni. Ma offerta entro 10 giorni...' - tancredipalmeri : Commisso: “Vi è venuta la diarrea a voi a Firenze che c’era il rischio di retrocedere?! Avevate paura voi giornali… - tancredipalmeri : Commisso in conferenza stampa: “Ma vi sembra normale mi descrivano come “Rocco il terrone”, “Lo zio d’America”, “R… - Mirko799 : RT @Silvio_Luciani: Vette altissime. O bassissime, dipende dai punti di vista #Commisso #Fiorentina #SerieATIM - MundoNapoli : Fiorentina, Commisso Shock: “Vendo il club per 335 Mln” -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Commisso

ROMA - Conferenza stampa show di Rocco, patron della. Il presidente viola ha anche toccato l'argomento Roma, con dichiarazioni sulla nuova proprietà: "Ho preso una squadra che da sedicesima è arrivata decima. La Roma ...... 'Ho speso 170 milioni - ha dichiarato questa mattina in conferenza stampa- per acquistare la, poi 80 per risanarla e altri 85 per il centro sportivo. Ora ho intenzione di ...Se il tempo del Napoli e Gennaro Gattuso sta per scadere, il futuro dell'attuale allenatore azzurro sembra essere ancora in Italia. L'opzione Fiorentina diventa via via sempre ...Rocco Commisso parla così della situazione societaria nel corso della conferenza stampa di oggi: "Ho intenzione di mettere in vendita la Fiorentina. Siccome a Firenze siete tutti ...