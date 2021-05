Advertising

zazoomblog : Famiglia: Blangiardo (Istat) ‘senza interventi calo natalità persisterà anche dopo covid’ - #Famiglia: #Blangiardo… - TV7Benevento : Famiglia: Blangiardo (Istat), accrescere numero figli per donna di 0,6 unità al 2030... - TV7Benevento : Famiglia: Blangiardo (Istat), 'dato medio bisnonni-pronipoti è uno a uno'... - TV7Benevento : Famiglia: Blangiardo (Istat), 'tra 10 anni + 28% anziani'... - TV7Benevento : **Famiglia: Blangiardo (Istat), 'senza interventi calo natalità persisterà anche dopo covid'**... -

Ultime Notizie dalla rete : Famiglia Blangiardo

Al punto da far dire a Giancarlo, presidente dell'Istat, che "si sta spegnendo il motore ... che da evento privato, anzi privatissimo, torni ad essere un fattore decisivo di coppia,,...E i temi veri che stanno alla radice del problema - crisi della, cultura della ...più che altro una parata di stelle e stelline che - a parte il presidente dell'Istat Giancarlo- ...Roma, 14 mag. (Adnkronos) – Tra dieci anni +28% di anziani; tra 20 anni + 40%. Si tratta di criticità originate dal fatto che da 26 potenziali pensionati (in età 65 e più) per ogni 100 potenziali lavo ...Roma, 14 mag. (Adnkronos) - In 4572 comuni con 25,5milioni di residenti al 1 gennaio 2021 ci sono più ultraottantenni (i bisnonni) che bambini con ...