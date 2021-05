Covid Sicilia, record di vaccinazioni: 100mila in due giorni (Di venerdì 14 maggio 2021) record di vaccinazioni in Sicilia. Negli ultimi due giorni, con l’apertura delle somministrazioni ai cinquantenni, sono stati quasi 100.000 i vaccini inoculati negli hub dell’isola. Alle 20.30 di oggi sono state superate le 50mila dosi, di cui oltre 34mila alla prima vaccinazione. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 14 maggio 2021)diin. Negli ultimi due, con l’apertura delle somministrazioni ai cinquantenni, sono stati quasi 100.000 i vaccini inoculati negli hub dell’isola. Alle 20.30 di oggi sono state superate le 50mila dosi, di cui oltre 34mila alla prima vaccinazione. L'articolo proviene da Italia Sera.

