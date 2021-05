Covid | donate mascherine e disinfettante ai poliziotti di Napoli

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 14 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’U.S.I.P.(Sindacato di riferimento U.I.L. Confederale) e ADOC Associazione per la Difesa e l’Orientamento dei Consumatori donano aidie provinciae milleFFP3. “Abbiamo ritenuto – dichiarano Il presidente Giuseppe Stellano e la Vice Presidente Imma d’Aquino dell’ADOC Campania – che un’Associazione come la nostra dovesse dimostrare vicinanza a questi eroi in divisa, fatti non parole, donando milleFFP3 e decine di litri diaiNapoletani. Un ringraziamento particolare va ad USIP, Sindacato della Polizia di Stato, ed al suo Segretario Generale Massimo con il quale da anni vi è completa sinergia ed un connubio ...