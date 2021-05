Cate Blanchett | 52 anni e una pelle dall’eterno Glow Factor

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 14 maggio 2021) Del suo charme senza eguali si è scritto in tutte le lingue. Fiumi d’inchiostro sono stati versati per cercare di cogliere l’essenza più che raffinata di Cate Blanchett, non a caso testimonial e ambasciatrice di Giorgio Armani, marchio del quale riesce a trasmettere lo stesso Dna di classe inarrivabile. L’attrice australiana, da decenni nell’Olimpo di Hollywood, mette tutti d’accordo: brava, bellissima e impegnata.