Boxe | chi è Lerrone Richards L’imbattuto britannico che sfiderà De Carolis per la corona europea

(Di venerdì 14 maggio 2021) Si avvicina il momento di combattere per il titolo europeo dei pesi supermedi per Giovanni De, impegnato domani a Manchester al cospetto di, pugiledi notevole esperienza e che, oltretutto, è imbattuto da quando è passato professionista. Soprannominato “Sniper The Boss“, nato a Carshalton, nel Surrey, il 25 agosto 1992,è stato rappresentante del Ghana nel tentativo di qualificarsi alle Olimpiadi di Londra 2012, fallito peraltro. Il suo bilancio da dilettante è comunque di 91-9, non certo di poco conto. Southpaw, secondo la definizione inglese, è passato professionista nel 2013 e ha vinto il proprio primo combattimento da pro contro il polacco Robert Studzinski, alla York Hall di Londra, suo feudo per molte delle prime occasioni in cui è salito sul ring. Non ...