Basket | playoff | Milano | Virtus e Brindisi sul velluto Venezia piega Sassari all' overtime

(Di venerdì 14 maggio 2021) Bologna, 13 maggio 2021 " Sono cominciati con quattro successi interni in altrettante gare idel c ampionato di Serie A di: a fare da apripista è stata l' Armani AXche si è ...

Advertising

filigh72 : RT @parallelecinico: Il resoconto sulla prima surreale giornata dei playoff della Serie A di basket. - pietrogioc : RT @parallelecinico: Il resoconto sulla prima surreale giornata dei playoff della Serie A di basket. - infoitsport : Venezia-Dinamo Sassari oggi: orario, tv, programma, streaming gara-2 Playoff Serie A basket - davideserlenga : RT @parallelecinico: Il resoconto sulla prima surreale giornata dei playoff della Serie A di basket. - lisca66 : RT @parallelecinico: Il resoconto sulla prima surreale giornata dei playoff della Serie A di basket. -

Ultime Notizie dalla rete : Basket playoff

Bologna, 13 maggio 2021 " Sono cominciati con quattro successi interni in altrettante gare idel c ampionato di Serie A di: a fare da apripista è stata l' Armani AX Milano che si è imposta sulla Dolomiti Energia Trento con un perentorio 88 - 62 : i bianconeri sono partiti ...RISULTATIPROGRAMMATABELLINO HAPPY CASA BRINDISI - ALLIANZ TRIESTE 85 - 64 (21 - 18; 22 - 10; 14 - 17; 28 - 19) BRINDISI: Thompson 9, Willis 13, Udom 3, Visconti 1, Gaspardo 6, ...Continuano i playoff scudetto. Tutte vittorie in casa nelle prime gare di playoff scudetto, organizzati secondo un format che prevede i back-to-back, un inedito a parecchi livelli. Milano, Virtus Bolo ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di gara 2 dei quarti di finale della Serie A 2020-2021 di basket tra l’Uma ...